Conferência reúne mulheres para debater acesso à saúde em Rio Branco

E um dos pontos que foram apresentados e que mais chocaram os participantes foi a questão de que, quando é preciso retirar os direitos das pessoas, as mulheres sempre são as primeiras a serem atingidas.

“Nós como mulheres negras estamos aqui pautando as nossas reivindicações da saúde da mulher. Sabemos que dentro do SUS, uma deficiência é a questão da saúde das mulheres negras”, diz Amine Carvalho, coordenadora da Associação Mulher Negra.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Isabela Sobrinho, enfatizou a importância do debate. “É hiper importante a participação de todos para discutir políticas. Política democrática se faz com todos, não se faz sentado dentro de gabinete planejando. Nós temos que discutir, ouvir as pessoas e saber se essa política está chegando até elas”, disse.