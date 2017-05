Chuva causa alagamentos e deixa trânsito complicado em Rio Branco

Diversos pontos do perímetro urbano de Rio Branco foram alagados após uma forte chuva que caiu na manhã desta terça-feira (23). Várias vias do Centro da cidade e de bairros foram tomadas pela água. A chuva começou por volta das 7h.

Uma das áreas afetadas foi a Avenida Getúlio Vargas onde a água costuma chegar às calçadas e atingir comércios da região no Bairro Bosque.

Com a chuva intensa e o tempo fechado, diversos pontos de Rio Branco foram afetados e o trânsito da cidade ficou prejudicado, dificultando a passagem de pessoas e veículos. Apesar dos riscos, alguns condutores de carros e motocicletas acabaram enfrentando o alagamento para seguir viagem, já outros resolveram buscar outras vias.

Apesar da forte chuva, o nível do Rio Acre segue em baixa e, segundo dados da Defesa Civil do Estado, nesta terça (23), o manancial marcou 3,98 metros e está 20 centímetros mais baixo do que o registrado na segunda, quando chegou a 4,19 metros.