Chapecoense é punida pela Conmebol e está eliminada da Libertadores

A Chapecoense foi punida pela escalação irregular de Luiz Otávio contra o Lanús, da Argentina, pela Libertadores, e teve a vitória por 2 a 1 revertida em um W.O. Por conta disso, o time entra em campo nesta terça-feira (23), contra o Zulia, da Venezuela, já eliminado da competição continental.

A alegação feita pelo advogado Mário Bitencourt, de que a Chapecoense foi levada ao erro por falta de aviso oficial, não foi aceita pelo tribunal da entidade.

Com a agora derrota por 3 a 0 diante dos argentinos, a equipe de Santa Catarina pode no máximo chegar à Sul-Americana, caso vença o Zúlia.

Entenda o caso:

O zagueiro, autor justamente do gol do triunfo contra o Lanús, foi expulso contra o Nacional, do Uruguai, e sofreu uma punição de três partidas.

Diante do time argentino, pouco antes da entrada em campo, o presidente do clube, Plínio David de Nês Filho, foi informado da punição, mas bancou a escalação do zagueiro alegando que não havia recebido uma comunicação oficial da Conmebol.

Por sua vez, a Conmebol garante que direcionou o comunicado da punição à CBF e à Federação Catarinense de Futebol. As duas entidades afirmam ter repassado à Chape o e-mail.

Pelo lado do Verdão do Oeste, o clube garante que não recebeu o comunicado nos e-mails habituais para este tipo de situação, chegando a dizer que poderia ter “caído no spam”.

Ciente da atitude da Conmebol, a Chapecoense afirmou que vai recorrer da decisão.

