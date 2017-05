Após desentendimento entre professora e aluno, acadêmicos da Ufac em Cruzeiro do Sul fazem protesto

Após um desentendimento entre um aluno e uma professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, que terminou em caso de polícia, acadêmicos fazem um protesto em frente à instituição.

O estudante se envolveu em um incidente de trânsito com a professora, que ministra aula no curso de letras. No estacionamento da universidade, os dois tiveram uma discussão e, após a discussão, o jovem tirou fotos da professora e postou no Facebook.