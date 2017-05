Aniversário de 40 anos de Mâncio Lima vai contar com shows e atividades esportivas

A cidade de Mâncio Lima, interior do Acre, comemora no próximo dia 30 de maio seu 40° ano de emancipação política. A programação terá início na quinta feira (25), às 19 h, com uma sessão solene na Câmara de Vereadores em alusão e se encerra na terça-feira (30) com um show do cantor Louro e Banda Forró do Safadão, na Praça São Sebastião.