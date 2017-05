Vídeo: bandidos incendeiam ônibus na noite deste domingo e roubam celular e dinheiro do motorista

Os bandidos estariam inconformados com a instalação de bloqueadores de celular nos presídios do Acre

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar salvar um ônibus da empresa Floresta que foi incendiado por dois homens na noite deste domingo (22), no bairro Canaã, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. O motorista havia estacionado na parada final, que fica na rua Duvaldo Camilo quando os bandidos chegaram dando ordem para ele sair do veículo.

Em seguida encharcaram um rolo de papel com gasolina, que estava armazenada em duas garrafas pet e deixaram as chamas consumir todo o veículo. Eles também levaram dinheiro e um celular do motorista.

Um morador contou à ContilNet que as chamas estavam tão altas que acabaram atingindo parte da fiação de uma rede de alta tensão. “Estou apavorado, estamos sem energia elétrica e com muito medo. Vou sair para dormir na casa de um parente”, disse um servidor público que mora nas proximidades.

De acordo com informações de outro morador, os bandidos estão inconformados com a instalação de bloqueadores de celular nos presídios do Acre, que em alguns deles, já começou a funcionar desde a última quinta-feira, quando houve um princípio de rebelião no presidio Francisco de Oliveira Conde.

A morte de um conhecido traficante do Segundo Distrito, ocorrido na semana passada, também seria o motivo das retaliações. “Eles tocaram fogo em outro ônibus há poucos horas”, disse o morador do Canaã.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para local na tentativa de salvar o ônibus, mas ao chegar as chamas já haviam se espalhado por todo o veículo.

Fonte: ContilNet