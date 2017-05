Sipam prevê tempo nublado com possibilidade de chuvas nesta segunda (22) no AC

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que, que nessa Segunda-feira o céu do estado do Acre deve permanecer parcialmente nublado a nublado em todas ás áreas. No Centro-Oeste do Estado há previsão de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas, devendo acontecer de forma isolada na porção Leste do Acre, inclusive na capital Rio Branco.