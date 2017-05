Sem neurologista em Cruzeiro do Sul, paciente com cisto na cabeça espera atendimento há 100 dias

A filha afirma que não há nenhum médico neurologista no município; Cidade está há mais de um sem especialista e Saúde relaciona deficiência à falta de profissionais da área.

Com a falta de neurologista há mais de um ano na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, alguns pacientes ficam à espera do atendimento na capital, o que gera uma espera angustiante. Como é o caso da idosa Maria de Fátima Rodrigues, de 62 anos, que está com um cisto na cabeça e espera por atendimento de um neurologista. O G1 publicou uma matéria sobre a falta de neurologista na cidade que tem quase 80 mil habitantes na quarta-feira (17) e o Estado relaciona essa deficiência à falta de especialista no estado.

A filha dela, Otacione Rodrigues, de 26 anos, conta que a mãe está sofrendo há cem dias com a doença. De acordo com o representante da Saúde no município, Itamar de Sá, a cidade está há mais de um ano sem neurologista fixo no Hospital do Juruá. Porém, ele alega que o Estado está tentando sanar esse problema.

“Estamos nos entendimentos finais para a vinda do neurologista. Infelizmente, são poucos no Acre”, disse Sá.

Otacione diz que rotineiramente a mãe tem desmaios e até para comer depende dela. A filha reclama que a mãe foi retirada da fila do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para ser atendida em Cruzeiro do Sul por um médico que até agora não chegou.

“Demos entrada no TFD para encaminhar ela para Rio Branco. O pessoal falou que ela vai ser atendida por um neurologista aqui na cidade. Já estamos há cerca de 90 dias esperando a vinda desse médico e ele não vem. Minha mãe vive tendo crises, vômitos, desmaios, não dorme”, conta.

Otacione afirma que na cidade têm várias pessoas na mesma situação da mãe. Ela pede que o especialista seja encaminhado para a cidade o mais rápido possível. “Minha mãe e outras pessoas não vão precisar de atendimento só esta vez. Imploro que tragam um médico especialista para residir aqui. Minha mãe e muitas outras pessoas não precisam desse médico só uma vez. Tem uma lista enorme de pessoas que dependem desse profissional”, frisa.

Itamar de Sá disse que há uma pendência na área de neurologia e de neuropediatria. “Uma neuropediatra esteve na cidade semana passada e atendeu 75 pacientes. Ficaram pendentes 70. A médica retornará na próxima semana e vai zerar a fila. . Estamos fechando a vinda do neurologista para fazer o atendimento das pessoas adultas que precisam dessa especialidade”, finalizou.

‘Sem especialistas’

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do estado com quase 80 mil habitantes e, de a acordo com a própria Saúde, está há mais de um sem um neurologista fixo. O representante do governo na cidade, Itamar de Sá, disse ao G1, na quarta (17), que a falta do serviço de neurologista se dá devido à carência de profissionais na área. Ele diz ainda que os procedimentos que necessitam da avaliação desse especialista são encaminhados para a capital.

“Em algumas situações, o Hospital entra em contato com a capital e há a transferência aérea do paciente. A Sesacre já está trabalhando no sentido de contratar uma empresa com profissionais nessa área, como ocorre em Rio Branco, para que possa acontecer esse atendimento em Cruzeiro do Sul. Vale lembrar que esse problema é nacional, essa carência de neurocirurgiões e de outras especialidades”, afirmou.

Recentemente, a servente Artemísia Silva de Souza, de 36 anos, perdeu o filho Daniel de Souza da Silva, de 15, após o garoto dar entrada no Hospital do Juruá no dia 25 de abril. Segundo a mãe, o rapaz estava jogando bola, quando caiu e bateu a cabeça. Duas horas depois de dar entrada no hospital, o rapaz foi diagnosticado com morte cerebral. Ela questionou o fato do jovem não ter sido avaliado por um especialista. Fonte: G1