RBTrans altera sentido de circulação em duas ruas no bairro Nova Esperança, em Rio Branco

Mudanças nas ruas Rei Jesus e Rua Margarida ocorre na terça-feira (23). Outras ruas da capital acreana devem sofrer alterações de circulação e sinalização, diz órgão.

Duas ruas do barro Nova Esperança, em Rio Branco, vão ter o sentido alterado a partir de terça-feira (23), segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTtrans). Conforme a RBTrans, as ruas Rei Jesus e Rua Margarida, que ficam próximas à Fundação Bradesco, vão passar a ter sentido único no trecho entre a Estrada do Calafate e a Avenida 7 de Setembro.

Rua Rei Jesus também vai ter sentido alterado, em Rio Branco (Foto: Ascom/Prefeitura de Rio Branco)

O órgão afirma que a alteração foi motivada devido ao grande fluxo de veículos e pessoas que passam diariamente no local. A mudança no sentido das ruas é a primeira ação de uma série de alterações previstas no Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (Revi). Para fazer as mudanças, a RBTrans diz que fez um estudo dos locais e analisou fatores como o fluxo do trânsito e ocorrência de acidentes.

Com um convênio no valor de R$ 640.543,77 as ações executadas em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), Prefeitura de Rio Branco e RBTrans devem permitir intervenções em 20 vias públicas e a instalação de mais de 1 mil placas de sinalização na capital.

O plano, segundo a RBTRans, inclui também mudanças de sentido e sinalização nas ruas Alegria e Bartolomeu, que ficam entre a sede do Clube Juventus e a Prontoclínica. Já na Travessa Pontaporã, no bairro Capoeira, a RBTrans deve fazer uma abertura para ligar a rua ao Parque da Maternidade. O trânsito e a rotatória entre as Rua Milton Matos e Dom Bosco, no bairro Bosque, também deve ser alterado.

RBTras diz que analisou fluxo do trânsito e número de acidentes para modificar sentido de ruas no bairro Nova Esperança, em Rio Branco (Foto: Ascom/Prefeitura de Rio Branco ) Fonte: G1