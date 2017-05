Nível do Rio Acre está mais de dois metros abaixo da média histórica desde 1971, aponta Defesa Civil

“Fizemos uma reunião com todas as secretarias do governo no sentido de sentarmos para discutir as ações que vêm sendo planejadas desde o início do ano, são ações para esse período de estiagem. Então, cada secretaria tem seu papel e cada uma confeccionou o plano de contingência para o enfrentamento a uma possível seca nesse período”, disse o coronel.

No interior do Acre, o nível do manancial também é baixo. Em Assis Brasil, nesta segunda, o rio marcou 3,01 metros, 16 centímetros abaixo em comparação com o mesmo período do ano passado, quando media 3,17 metros. Em Brasileia marcou 1,89 metro e em Xapuri chegou a 2,77 metros. O Riozinho do Rola, que deságua no Rio Acre, está com 3,99 metros.

Fonte: G1