Mulher tenta entrar com droga escondida nos seios em presídio de Rio Branco

Uma mulher foi presa após tentar entrar no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, com cinco tabletes de maconha escondidos nos seios. Segundo a Polícia Civil, a droga seria entregue para o irmão da suspeita.

A mulher foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana. O flagra ocorreu ainda no sábado (20).

“O dia da visita para a pessoa que ela ia ver era no domingo [21] e não no sábado. O irmão dela mudou de regime e foi para o Chapão [local onde ficam os presos sentenciados]. Quem fica lá a visita é no domingo”, finalizou.

