Mulher é encontrada morta ao lado de carta dentro de hotel em Rio Branco

Uma mulher identificada como Francisca das Chagas foi achada morta dentro do quarto de um hotel, localizado no Centro de Rio Branco. Segundo o Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), a mulher era hospede do hotel e foi encontrada enforcada dentro do banheiro. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) esteve no local.