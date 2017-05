Mostra internacional na Filmoteca Acreana tem ‘Quando Nietzsche Chorou’ e ‘O Solista’

Os amantes do cinema podem conferir, a partir desta segunda-feira (22), alguns clássicos internacional na Biblioteca Pública de Rio Branco. Uma mostra internacional inicia nesta segunda-feira com a exibição de “Sob o efeito da água” e termina na sexta-feira (26) com “O Solista”. Na quarta-feira (24) ainda será exibido “Quando Nietzsche Chorou”, uma adaptação de uma obra literária.