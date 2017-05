Menina de 10 anos leva golpes de terçado após se negar a fazer sexo com suspeito, diz polícia

Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22) na zona rural de Sena Madureira, interior do estado. Polícia faz buscas pelo suspeito, segundo delegado.

Uma criança de 10 anos levou vários golpes de terçado após se negar a fazer sexo com um homem, que seria um vizinho da família. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22), na zona rural do município de Sena Madureira, interior do Acre. A menina foi socorrida e está internada no Hospital João Câncio Fernandes.

O crime aconteceu no Ramal do 25, localidade conhecida como Cassirian. O suspeito continua foragido, segundo a polícia.

O delegado responsável pelas investigações, Marcos Franck, informou que o suspeito já foi identificado e que a polícia faz buscas no local, que é de difícil acesso. Segundo ele, as investigações ainda estão no início e algumas informações estão desencontradas.

“O rapaz suspeito é vizinho da vítima e ele pediu para pernoitar na casa da família dela. Ele estava tentando abusar da menina, quando o pai dela acordou com o grito da garota e já viu o rapaz com o terçado em cima dele. A menina foi tentar defender o pai e acabou ferida. Ainda não temos o nome, mas já sabemos quem é a pessoa. O pessoal está fazendo buscas com quadriciclo porque é um local de difícil acesso”, contou o delegado. Fonte: G1