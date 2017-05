Grupo Universal inaugura trabalho no presídio do Quinari

Cumprir o “ide” de Jesus. É com esse objetivo que o grupo Universal nos Presídios (UNP), da Igreja Universal do Reino de Deus, tem levado a pregação do evangelho aos presídios do Acre. Primeiro foi no Francisco D’Oliveira Conde, agora no presídio estadual de Senador Guiomard, na BR-317.

A inauguração do espaço de cultos contou a presença de dezenas de detentos com bíblias nas mãos, doadas pela própria igreja. A mensagem cristã foi do bispo Edson Dieter, responsável pelo trabalho Evangelístico da Igreja Universal no Acre.

“É um trabalho que cuida da vida espiritual, física e material das pessoas”, salientou o líder religioso.

No presídio são quase 500 detentos. Quase todos são presos já sentenciados.

As reuniões ocorrerão uma vez a cada semana sempre com o auxílio da IURD de Senador Guiomard, local em que fica localizado o presídio.

Para implantar o trabalho entre os presos, a IURD teve que trilhar um enorme processo burocrático, em reuniões com o Ministério Público e outros órgãos que lidam diretamente com o sistema carcerário.

“É um trabalho já realizado em todo país. Já fizemos em Rio Branco e agora vamos ampliar para este presídio”, informa o bispo.

Fonte: AC24