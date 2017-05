Encontro dessas fofas celebridades da internet ocorreu no prédio do Google

A tão amada Chloe, famosa por memes que circulam nas redes sociais, está no Brasil. Ela está explorando São Paulo junto com sua irmã – as duas chegaram até a conhecer o prédio do Google.

De acordo com o ‘Papel Pop’, a Giovanna – do forninho – também estava no local. Para o delírio dos internautas brasileiros, as duas tiraram fotos juntas!

Já podemos prever uma chuva de memes, não é?