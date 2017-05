Defesa de Temer desiste de suspender inquérito no STF

Um advogado do presidente classificou o áudio como “imprestável”

A defesa do presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira (22), que não vê mais necessidade de o plenário do Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de suspensão do inquérito que investiga o presidente.

De acordo com advogado Gustavo Guedes, um perito contratado pela defesa contatou 70 “pontos de obscuridade” na gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista. Ele classificou o áudio como “imprestável”, e disse que quer “provar a inocência” do presidente.

Na conversa, segundo a Procuradoria-Geral da República, Temer teria cometido crimes de obstrução à Justiça, corrupção passiva e organização criminosa.

Segundo informações do G1, as declarações da defesa foram feitas após um reunião com o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo.