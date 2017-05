Criminosos incendeiam ônibus e Segurança afirma que foi retaliação após morte de assaltante

Incêndio ocorreu na noite deste domingo (21) no bairro Areal. Assaltante foi morto na noite de sábado (20) durante um confronto com a Polícia Militar. Criminosos atearam fogo em um ônibus na noite deste domingo (21) no bairro Areal em Rio Branco. Em entrevista ao Bom Dia Amazônia nesta segunda-feira (22), o secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, afirmou que o incêndio foi uma “ação criminosa” em retaliação após a morte de um assaltante durante um confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (20) no bairro Floresta.

Imagens do momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros tenta conter o fogo viralizou nas redes sociais neste domingo. Veja vídeo.

O secretário negou a possibilidade de o ataque ter ligação com a instalação de bloqueadores de sinal de celular dentro do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC) e na unidade de segurança máxima Antônio Amaro em Rio Branco. A instalação do equipamento de segurança foi anunciada neste domingo.

“Essa noite teve um ônibus que foi ateado fogo, mas não guarda relação com a situação do presídio. Foi um ato criminoso e já sabemos quem foram os autores. Guarda relação com o evento do confronto há dois dias entre a Polícia Militar e pessoas que praticaram o delito, onde uma veio a óbito. Essa pessoa fazia parte de uma organização criminosa, e eles vieram para o revide com essa ação covarde”, disse o secretário.

Ônibus foi incendiado na noite deste domingo (21) em Rio Branco (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Confronto com a polícia

Felipe Matheus Aguiar Brito, de 17 anos, morreu na noite de sábado (20) em confronto com a Polícia Militar do Acre (PM-AC), no bairro Floresta, em Rio Branco. Segundo a PM, Brito e um comparsa teriam assaltado uma mulher e fugiram com o celular da vítima. A dupla tentou se esconder atrás de um galpão na Via Verde e trocou tiros com a polícia. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares no domingo (21). Ainda segundo a polícia, o condutor da motocicleta pulou uma cerca em uma rua sem saída. Já Brito, que estava como garupa tentou se esconder em uma vala e atirou nos policiais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu ainda no local do crime Fonte: G1