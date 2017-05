Cadela desaparece em Rio Branco e dona faz campanha nas redes sociais para encontrá-la

A psicóloga Samarah Hessel, de 22 anos, tem feito uma campanha nas redes sociais para encontrar a sua cachorra Kali, de 1 ano e 4 meses, da raça chow-chow, que despareceu desde às 17h de domingo (21). Samarah conta que a cachorra saiu de dentro do conjunto habitacional onde mora em Rio Branco quando sua sogra abriu o portão. Segundo ela, as câmera de segurança conseguiram flagrar a cadela indo para uma das principais avenidas da capital, a Antônio da Rocha Viana.

“Assim que a gente abre o portão, ela sai e fica pela frente do condomínio, mas nunca se afastou, nunca foi para longe. Ficava um tempo lá na frente e depois voltava. A gente tem as últimas imagens dela na câmera. A gente sabe que ela estava na avenida e um rapaz disse que viu duas mulheres numa Honda vermelha carregando ela”, conta.

Devido a este problema de pele, Samarah diz que a cachorra está com duas regiões do corpo raspadas. “Ela está com dois buraquinos do corpo, tiveram que raspar para cuidar. Eu quero acreditar que a pessoa a resgatou e vai entrar em contato comigo”, finaliza.