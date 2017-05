Bandidos invadem Maternidade e roubam arma de segurança

O crime aconteceu na noite de sábado (20), na recepção da Maternidade Barbara Heliodora, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre.

De acordo com informações dois homens armados invadiram a recepção da Maternidade Barbara Heliodora, e roubaram a arma do segurança

Segundo informações de funcionários, dois homens de cara limpa entraram na maternidade e foram até a recepção direto no segurança de quem a força e sob ameaça de morte roubaram a arma que foi retirada da cintura do profissional.

Toda a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do local.

