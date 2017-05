Assaltante morre em troca de tiros com policiais militares

A ousadia de um adolescente de 17 anos custou a própria vida. Na noite de sábado, o jovem Felipe Matheus Aguiar Brito, de 17 anos, e um comparsa decidiram enveredar pela vida do crime iniciando com um roubo (assalto) e em poucos minutos se “agigantaram” na criminalidade quando na tentativa de evitar a prisão, iniciaram uma troca de tiros com policiais militares.

De acordo com informações tudo começou quando Felipe e o comparsa (ainda não identificado), em uma motocicleta ao invés de procurarem uma diversão, decidiram roubar uma mulher que caminhava no conjunto Habitar Brasil, de quem roubaram um aparelho celular, em seguida a dupla foge levando o aparelho e a vítima aciona a Polícia Militar.

Com as características dos suspeitos uma guarnição da Polícia Militar, os localizou na Via Verde, próximo ao Estádio Florestão.

Segundo informações no momento em que os suspeitos perceberam a presença da polícia, iniciaram uma fuga, sendo acompanhados. Da Via Verde a dupla seguiu em direção ao bairro Floresta, mas após o Estádio Florestão, eles entraram em uma travessa a direita, que não tem saída.

Encurralados ao invés se de se entregarem, um dos assaltantes, segundo a polícia teria atirado contra a guarnição que revidou os tiros e atingiu Felipe Brito que morreu no local, o comparsa se embrenhou em um matagal.

Além, do roubo do celular, a motocicleta usada ela dupla possuía restrição de furto. Uma eq2uipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionada, mas quando chegou ao local, o adolescente já estava sem vida.

O corpo foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal IML, para exame cadavérico e posterior liberação para a família da vitima velar.

O caso, será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Anti assalto.