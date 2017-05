Acre deve investir R$ 16 milhões em climatização de 207 escolas

O governo do Acre anunciou, nesta sexta-feira (19), o investimento de R$ 16 milhões para melhorias na climatização em 207 escolas estaduais nos 22 municípios do estado. A ação deve beneficiar 140 mil estudantes, além de professores e servidores.

As implantações devem ser feitas com recursos do próprio estado e a previsão é que o programa seja concluído em setembro de 2018. O lançamento oficial do programa está marcado para a segunda-feira (22), às 10h30, no auditório da Secretaria de Educação e Esporte (SEE-AC).