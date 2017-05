SEXO OU ASSEXUALIDADE! Descubra qual o seu Tipo.

Assexualidade

Quando as pessoas veem a palavra assexual, elas lembra da escola quando viam que seres assexuados não necessitam de outro ser para haver a reprodução. Mas vamos esclarecer isso é reprodução assexuada, Assexualidade humana é a pessoa que não tem desejo sexual por outras pessoas.

Arromantic

Arromantic é a pessoa que tem nenhuma ou quase nenhuma atração romântica. Enquanto as pessoas românticas tem uma certa necessidade emocional de estar em um relacionamento romântico, os relacionamentos são partes essenciais de suas vidas, os arromantics, são totalmente satisfeitos com as amizades e outros tipos de relacionamentos que não sejam romântico.

Demisexual

Demisexual é a pessoa que só consegue sentir atração sexual por alguém se tiver uma forte ligação emotiva com a pessoal. O Demisexual está entre sexuada e assexuada, esse termo não significa que Demisexual tem incompleta ou meia-sexualidade, nem significa que a atração sexual sem conexão emocional é necessário para uma sexualidade completa. Não podemos confundir também a demisexualidade com opção por permanecer virgem até o casamento, pois a demisexualidade não é uma opção, quando a pessoa escolhe só fazer sexo depois do casamento isso é opção não demisexualidade.

Grey-A

Grey-A é a pessoa que fica praticamente em meio termo. Por exemplo pode não sentir desejo sexual, mas experimenta de vez em quando, ou pode sentir desejo sexual mais muito pouco e também pode desfrutar de desejo sexual, mas apenas em algumas situações bem especificas e limitadamente. Podemos dizer que o Grey-A fica a meio termo entre sexualidade e assexualidade, mas não chega a ser Demisexual.

Romantic