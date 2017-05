Será que você é uma pessoa demisexual? Saiba mais.

Se na época em que nossos pais eram jovens, eles conheciam principalmente as denominações “heterossexual”, “homossexual” e “assexual”, a juventude de hoje tem um espectro muito maior para compreender.

Primeiro, você precisar entender o conceito de demisexualidade, que é quando a pessoa só sente atração sexual por quem ela já tem algum tipo de ligação emocional e/ou intelectual. Essa conexão é um pré-requisito para que o relacionamento siga adiante.

Então você deve estar se perguntando: “Mas não é natural alguém só querer ter relações sexuais com alguém que conheça bem?”. A resposta é: talvez. Algumas pessoas realmente sentem que amor e sexo caminham juntos. Outras, entretanto, sentem-se atraídas fisicamente por alguém e não enxergam problema em ter uma relação sexual com a pessoa mesmo sem conhecê-la. Lembrando que você pode ainda se sentir atraída fisicamente por alguém, mas não querer fazer sexo com a pessoa. São coisas diferentes.

Para facilitar o entendimento, pense da seguinte forma: a maior parte das pessoas (hetero, homo, bi) que não são assexuadas sente atração sexual independentemente se tem ou não algum tipo de relação emocional forte com o outro. Ela pode, por exemplo, sentir isso por uma pessoa muito bonita que vê na rua, por uma celebridade (alô, Harry Styles!) ou quem sabe por alguém que faça parte de sua esfera social, mas não seja obrigatoriamente próxima. A partir de então, essa pessoa decide se quer ou não transar com a outra. Faz sentido, certo? A questão é que o demisexual não chega nem a sentir essa atração. Ou seja, ele é sexualmente imune a uma foto maravilhosa do Harry Styles, por exemplo, pois ele não tem um laço estreito com o cantor, só o conhece de vista.

De acordo com o site demisexuality.org, os demisexuais, no espectro, ficam mais próximos dos assexuais – que são aquelas pessoas que sentem pouquíssima e/ou nenhuma atração sexual ou interesse em sexo. Isso porque, na maioria das vezes, eles não sentem muita atração sexual durante a vida, já que isso exige um envolvimento emocional muito grande deles.

E se você ficou curiosa com os detalhes, vale lembrar que nunca dá para generalizar um grupo. Dentro dos demisexuais, existem os que sentem atração física e os que não sentem de jeito nenhum, os que gostam de masturbação e os que não gostam. A única coisa que une as pessoas dentro desse grupo é o fato de elas só conseguirem se sentir sexualmente atraídas por alguém com quem tenham uma conexão emocional. Algumas delas, inclusive, não enxergam o menor sentido em sequer beijar alguém aleatório na balada!