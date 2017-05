Jovem é morto durante confronto com a PM após assaltar mulher em Rio Branco

Felipe Matheus Aguiar Brito, de 17 anos, morreu na noite de sábado (20) em confronto com a Polícia Militar do Acre (PM-AC), no bairro Floresta, em Rio Branco. Segundo a PM, Brito e um comparsa teriam assaltado uma mulher e fugiram com o celular da vítima. A dupla tentou se esconder atrás de um galpão na Via Verde e trocou tiros com a polícia.