Jovem comete suicídio dentro de casa no bairro ‘Tiro ao Alvo’ em Cruzeiro do Sul

Na manhã deste domingo (21) foi registrado o suicídio no município de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações da polícia, o fato aconteceu na casa da vítima, localizada no bairro Tiro ao Alvo. O jovem teria realizado um disparo de arma de fogo que o atingiu seu próprio peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local do incidente não teve o que fazer a não ser constatar o óbito. Amigos e parentes estavam inconformados, pois a vítima não apresentava nenhuma depressão ou algo parecido.

