Homem é esfaqueado em seringal do AM e morre antes de chegar em hospital de Rio Branco, no Acre

Um desentendimento resultou na morte de um homem na noite de sábado (20), no Seringal Lua Nova, Colocação São João, no município de Boca do Acre, Amazonas. Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), Valdinaldo Silva de Abreu, de 36 anos, foi morto com uma facada por um desconhecido e trazido em uma embarcação para a cidade de Porto Acre, interior do estado.