Hambúrguer de porquinho

Modo de Preparo:

Em uma frigideira, doure a cebola e o alho em 1 colher de azeite. Retire do fogo e deixe esfriar.

Acrescente a carne e tempere com sal. Molde os mini-hambúrgueres e frite na outra colher de azeite. Reserve.

Corte os pães ao meio, coloque um hambúrguer, uma fatia de queijo e um pouco de catchup e maionese em cada um.

Faça o nariz do porquinho cortando uma rodela de salsicha e furando-a com um canudinho.

Para as orelhas, corte as rodelas ao meio e use um palito de dente para fixá-las no pão.

Faça os olhos com maionese e azeitona preta.

Ingredientes

½ cebola picadinha

1 dente de alho picadinho

2 colheres (sopa) de azeite

500 g carne moída

Sal a gosto

10 pãezinhos de hambúrguer

200 g de queijo prato

3 colheres (sopa) de maionese

3 colheres (sopa) de catchup

4 salsichas

4 azeitonas pretas