EU SOU DO MELHOR SIGNO

Ah meu caro, pessoas de escorpião são todas sexys e cheias de confiança, sua sensualidade nunca viu igual. Sua vida é baseada de mistérios, emoções fortes, e se bobear se vinga de você ( imaginação é o que não falta) então nem ouse mexer ou vai ver sua casa pegando fogo. Isso não significa que ela seja mal, significa que a sua ideologia é visível ” Não mexe, com quem ta quieto.”

Com Escorpião é tudo oito ou oitenta! Não tem essa de enrolação não, ou é isso ou aquilo! Esse negócio de meio termo não funciona. Quem a conhece sabe que por baixo dessa pose de durona (Durão ) e grossa,grosso existe uma pessoa sensível que chora por qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. também quando quer, consegue ser simpática (o), faz as conversas fluírem, nem sempre é porque quer algo contigo, só é assim. E como gosta de pessoas complicadas, só para manter sua cabeça ocupada.

Ela/ele compreende a alma das pessoas como ninguém, sua mente é poderosa e analítica, tenta de alguma ir fundo em tudo que procura entender, sua teimosia a faz ser ainda mais intrigante.

O problema está na sua mania de selecionar suas amizades, mas quando se torna amiga de uma pessoa, é amiga de verdade! E faz de tudo por essa amizade, sem pensar nada em troca. Existe um porém, se caso a pessoa der motivos e pisar na bola, a dica é simples ” Saia correndo” esse é um aviso que não deve ser ignorado.

Apesar de perder quase todas as esperanças, ela/ele tem uma força de vontade incrível! Se esforça muito para conseguir o que quer, vai muito além do impossível, porque sabe que desistir não é a melhor opção. Afinal tem capacidade para lhe dar com problemas difíceis.

Ela/ele sem querer acaba manipulando e controlando as pessoas, e essa não é bem lá a sua intenção.

Ah, os sentimentos dela são intensos, tudo se transforma em sentido profundo como “Tomo água para aplacar a secura da minha solidão.” Entenderam né? Já da para imaginar o tamanho da intensidade das suas paixões. Quando ama se entrega de corpo e alma! Mesmo com medo de quebrar a cara e espera ser retribuída da mesma forma. Mas, se esse alguém a trair ou rejeitar, esquece! Ela/ele sai fora na mesma hora, amizade com o ex nem rola. Ela/ele se apega e desapega na mesma intensidade!

Seus toques são calmos e seus beijos são quentes.Seu coração é uma pedra de gelo, que se esqueceu de esquentar por pessoas erradas.

Sua personalidade é forte, em contraste com o seu signo.

Ela/ele é briguenta(o), ciumenta(o), teimosa (o) ( ninguém muda sua opinião),

O veneno que possue, é o mesmo que traz a cura.

Como gosta de chamar atenção, também ela /ele é de escorpião…