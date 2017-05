Campeonato Brasileense de Futsal inicia com quase 60 times

A Prefeitura de Brasiléia, através da gerência de Esportes, realizou a abertura do Campeonato Brasileense de Futsal, no ginásio poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, com a presença da prefeita Fernanda Hassem e outras autoridades do município.

Na noite de sexta-feira, 20, o ginásio Eduardo Lopes, após passar por uma reforma, tornou-se sede do campeonato brasileense de futsal, um importante e histórico evento esportivo da cidade, onde centenas de atletas disputam a tão desejada taça de campeão.

A prefeita, Fernanda Hassem, a gerência de Esportes e toda a equipe da prefeitura de Brasiléia, não mediu esforços para a realização do campeonato. A gestão reconhece a importância do esporte no desenvolvimento e interação da comunidade, envolvendo os jovens e a sociedade no geral.