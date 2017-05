Bandidos invadem Maternidade Bárbara Heliodora e roubam arma de vigilante

“Pareciam parentes querendo informações, pois os ladrões estavam de cara limpa e tranquilos”, disse o marido de uma paciente

Na noite de sábado (20) dois homens armados invadiram a recepção da Maternidade Bárbara Heliodora, renderam o vigilante, apontaram a arma para funcionários e roubaram a arma do segurança.

Segundo informações de funcionários, os homens entraram e foram até a recepção onde estava o segurança. “Nós pensamos que se tratava de parentes querendo informações, pois os ladrões estavam de cara limpa e tranquilos”, disse o marido de uma paciente que está internada na maternidade.

Quando chegaram perto do vigilante foi que um deles sacou uma arma e colocou no cabeça do segurança, tomaram sua arma e saíram correndo. Na hora do assalto teriam mais de vinte pessoas no local, devido ao horário da visita, mesmo assim os bandidos não se intimidaram.

Ao prestar informações à polícia, o vigilante disse que ao anunciarem o assalto os bandidos disseram que pertenciam ao crime organizado. O hospital é protegido por duas empresas de segurança, a VIP e a Protege.

A diretora da maternidade, Sirlene Gonçalves, disse que tudo aconteceu muito rápido e que a ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança instalados no hospital. Segundo ela, todas as janelas e portas da maternidade, bem como as do hospital infantil, dispõem de alarmes.

Fonte: ContilNet