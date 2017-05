Assaltante morre ao trocar tiros com a Polícia Militar próximo ao estádio Florestão

Dois ladrões, na tentativa de fuga, acabaram encontrando a viatura na Via Verde, mas não obedeceram às ordens de parada

Após um assalto ocorrido no bairro Habitar Brasil, ladrões trocaram tiros com a polícia e um deles acabou morto depois do confronto na noite deste sábado (20), já nas proximidades do estádio Florestão, região da Via Verde em Rio Branco.

De acordo com o informado pela polícia, dois homens em uma moto teriam realizado um assalto a uma mulher no bairro Habitar Brasil e logo em seguida a vítima acionou a polícia. Os dois ladrões, na tentativa de fuga, acabaram encontrando a viatura na Via Verde, mas não obedeceram às ordens de parada.

A dupla entrou em uma travessa sem saída e foi lá que aconteceu a troca de tiros e um dos suspeitos acabou baleado. O outro conseguiu se evadir pela mata. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada pelos próprios policiais, mas ao chegarem ao local só puderam constatar o óbito.

O local foi isolado até a chegada dos peritos, que já veio acompanhada de profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Como não portava nenhum documento, o homem foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) sem nenhuma identificação.

Fonte: Oalto Acre