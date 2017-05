Após quase 60 anos, Acre investe R$ 2 milhões e instala bloqueadores de sinal de celular em presídios de Rio Branco

Aparelhos foram instalados no presídio Francisco de Oliveira Conde e Antônio Amaro em Rio Branco. Governo fez coletiva na manhã deste domingo (21).

O governo do Acre anunciou na manhã deste domingo (21) a instalação de bloqueadores de sistema de celulares dentro do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC) e na unidade de segurança máxima Antônio Amaro em Rio Branco. Foram dois meses de instalação e os bloqueadores passaram a funcionar neste fim de semana.

Desde a instalação do presídio, esta é a primeira vez que as unidades recebem o aparelho. Sendo que o FOC foi implantado ainda na década de 60 e o de segurança máxima em 2000. Ainda segundo o governo, foram investidos R$ 2 milhões provenientes do Fundo Penitenciário Nacional da verba de R$ 30 milhões, liberada ainda no começo deste ano para a Segurança do estado.

A medida de segurança foi anunciada em coletiva com a presença do Instituto de Administração Penitenciária do (Acre), representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público do Acre(MP-AC), comandante da Polícia Militar, secretário de Polícia Civil e o governador Tião Viana.

Emylson Farias, secretário de Segurança, informou que foram dois meses de planejamento para que houvesse a implantação dos bloqueadores.

“Nós fortalecemos o presídio com a contratação de 210 agentes socioeducativos para levar 150 pro ISE [Instituto Socioeducativo do Acre], nós reformamos as guaritas, fortalecemos o pessoal que trabalha naquele ambiente com melhor armamento e capacidade de fazer a segurança orgânica”, detalhou.

Farias destacou ainda que a implantação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) foi um dos principais fatores para o controle de facções dentro do presídio. Segundo ele, 80 presos chegavam a ficar no isolamento de forma que não tinham acessos a benefícios.

“Nós segregamos presos, extraímos presos para fora do estado, implementamos o RDD. Então, tudo isso foram ações para preparar para esse momento agora. É dessa forma que vamos caminhar daqui pra frente. Com firmeza, dureza, sempre deixando muito claro que aqui no estado do Acre não tem ambiente para a criminalidade”, ressaltou. Houve também operações dentro do presídio três dias antes da implantação dos bloqueadores, durante e quatro dias após. No fim de semana, chegou a surgir boatos de que a presença dos bloqueadores havia gerado tumulto dentro do presídio, fato que foi descartado pelo secretário. “Implementamos o bloqueador e ouvimos pessoas dizendo que fazia 4 horas que não fala com o amor e isso é normal. Dentro do presídio está tudo sob controle”, garantiu. Controle das facções

Em janeiro deste ano, o secretário de Segurança chegou a prever que em março deste ano a guerra entre facções estaria controlada. Ele afirmou que os índices de violência têm diminuído, principalmente em relação às execuções. “Tudo que a gente dizia, a gente acreditava nas informações da Inteligência, que apontavam que no mês de março a gente ia experimentar uma queda, 42% de redução de homicídio, quase 60% de redução das execuções, que era nossa principal preocupação naquele momento, Então, acreditamos que vamos continuar numa tendência de queda por todo o conjunto de ações que estamos aqui anunciando”, enfatiza. O governador Tião Viana destacou que a instalação dos bloqueadores foi uma das mais duras medidas tomada contra o crime organizado dento do estado. “Como nós podíamos imaginar, se possível, uma pessoa que praticou crime, foi condenada pelo sistema judiciário do Brasil, estar cumprindo pena e mandar matar inocentes fora? Então, nós sabíamos da dificuldade, tivemos que criar todas as condições com o Tribunal de Justiça, com Ministério Público e sistema de Segurança para conseguir aniquilar o comando criminoso de dentro dos presídios para aqueles que praticam o crime”, disse. O procurador-geral do Ministério Público do Acre (MP-AC), Oswaldo D’Albuquerque, também esteve presente na coletiva e disse que o combate ao crime organizado tem sido uma das prioridades de sua gestão. “Em comparação a outros estados, o Acre tem sido um vencedor do estado democrático de direito, com relação ao combate ao crime organizado e ssa é mais uma medida efetiva. Nós estamos acompanhando todo esse trabalho, todas as medidas que têm sido desencadeadas pelo poder Executivo. Nós queremos dizer que o estado democrático de direito está fortalecido no combate ao crime organizado”, finalizou. Fonte: G1