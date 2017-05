7 coisas que fazem um homem se apaixonar sem querer

Quando estamos apaixonados costumamos sentir “borboletas” na barriga não é mesmo? Essa sensação acontece com homens e mulheres! No entanto, homens geralmente são mais difíceis de se conquistar, mas com um pouco de dedicação é possível fazer com que ele se apaixone perdidamente por você.

Sem dúvidas se arrumar mais para atrair os olhares masculinos é uma boa pedida, mas existem outros artifícios que são fatais na conquista.

Pensando nisso reunimos 7 coisas que fazem um homem se apaixonar. Acompanhe:

1 – Aprenda a dividir decisões e responsabilidades

Não deixe de impor suas vontades, não se sacrifique apenas para agradar. Os homens gostam de mulheres independentes e se sentem mais apaixonados quando estão ao lado de uma pessoa decidida.

2 – Olho no olho é fundamental

O contato visual é essencial para que ele se sinta atraído. Durante as conversas, não desvie o olhar.

3 – Seja simpática e aprenda a interagir

Demonstre simpatia durante um encontro com os amigos, não se isole. Seja agradável e bem comunicativa, isso faz com que você ganhe pontos extras com seu amado.

4 – Aprenda a usar o toque

Seja delicada e abuse de toques sutis, aqueles inocentes que podem aguçar a imaginação do seu companheiro.

5 – Sorria sempre

Aprender a rir de situações que poderiam ser consideradas constrangedoras poderão garantir boas risadas entre vocês. Isso faz com que o casal se sinta mais unido e confiantes.

6 – Seja você mesma sempre

Não tente ser outra pessoa jamais! Não mostre comportamentos diferentes do seu cotidiano apenas para agradar a outra pessoa, seja você mesma e mostre a sua paixão.

7 – Aprenda a elogiar

Não tenha medo de disparar alguns elogios para seu parceiro, elogiar o trabalho ou o estilo de vida, demonstra o real interesse por ele. Mostre que você apoia suas ideias e decisões, isso fará com que ele se sinta ainda mais apaixonado.