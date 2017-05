1ª Agrofest em Epitaciolândia acontecerá no final de agosto no sistema ‘PPP’

Na manhã deste sábado, dia 20, a prefeitura de Epitaciolândia, através do prefeito Tião Flores, secretários municipais, associações comerciais, empresas públicas privadas e convidados, para anunciar a realização da tão esperada festa que se tornou atrativo na região do Alto Acre.

Batizada como a 1ª Agrofest, a prefeitura municipal selou uma grande aliança com empresários locais, visando poupar o cofre público, uma vez que este evento dispunha de muito investimento com quase nada de retorno.

A iniciativa ‘Participação Público Privada’, irá trazer mais investimentos para o evento, visando trazer mais atrativos para o Município. Serão empresários com visão mais aguçada estarão focados em realizar uma grande festa e quem vai ganhar, será o público com shows em vários segmentos.

O empresário Walter ‘Brega’, um dos que estará a frente do grupo destacou o grande avanço para a realização do evento, sem falar das parcerias com empresar de médio e grande porte que irão estar presente no evento, sem falar da geração de emprego e renda antes e depois.

A 1ª Agrofest, acontecerá nos dias 31 de agosto à 03 de setembro deste ano, onde promete marcar um novo tempo para a realização de eventos neste segmento. “Serão investimentos nas competições de cavalo, rodeio, exposições, shows de bandas com renome nacional e local, além de muito mais. Estamos iniciando com parceria importante como o SEBRAE, Governo do Acre, Prefeitura e empresas da regional do Alto Acre e estamos muito felizes em poder oferecer uma grande festa”, disse Walter Brega.

O evento contou também, com a presença do deputado federal Cesar Messias (PSB), onde destacou os trabalhos que já estão avançados, além de elogiar a iniciativa do prefeito Tião Flores. “A Expoacre e Expojurá já trabalham nesse molde o município de Boca do Acre também iniciou e deu certo. Quem vai ganhar será a regional do Alto Acre”, destacou o parlamentar.

“Estamos tirando essa carga de cima da prefeitura que vinha gastando muito com o evento. Vamos estar investindo no saneamento básico, educação, na zona rural e outras áreas. A Prefeitura está entrando com o apoio, estrutura, máquinas e outros, mas, a organização fica por conta dos empresários. Vamos zelar pelo cofre público e esperamos que essa festa fica na memória do público e seja a primeira de muitas que virão”, pontuou o prefeito Tião Flores.