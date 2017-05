O aplicativo UBER ainda está longe de começar suas atividades no Acre, tudo indica qualquer tentativa de funcionamento do serviço enfrentará forte resistência dos taxistas e mototaxistas.

Para funcionar legalmente em Rio Branco, o serviço UBER teria que passar por uma regulamentação de lei municipal, o que de acordo com os indicativos políticos não deverá acontecer.

A única forma do UBER passar a valer de fato na capital acreana seria a pressão popular, assim como aconteceu em Porto Velho. Nas redes sociais a população já estão fazendo um movimento pedindo a vinda do UBER para Rio Banco.

O maior risco é o confronto em motoristas do UBER e taxistas, na capital de Rondônia houve confronto e depredação de automóveis. Avançando em toda a região Norte o UBER não deverá encontrar vida fácil no Acre. Com informações Acreaovivo.