Tite convoca a jogadores que vão disputar dois amistosos

O treinador Tite convocou nesta sexta-feira (19) os jogadores que vão disputar dois amistosos que estão marcados para o mês de junho. Ao todo, 24 atletas foram chamados. Neymar, Marcelo e Daniel Alves ficaram de fora sob a alegação de que o craque do Barcelona precisa de férias, enquanto os laterais do Real Madrid e Juventus estão na final da Champions League.

O Brasil enfrenta a Argentina no dia 9 e a Austrália no dia 13. Os dois jogos serão disputados em Melbourne, no Melbourne Cricket Ground.

Eis os jogadores convocados:

Goleiros:

Diego Alves (Valencia)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

Laterais:

Alex Sandro (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Rafinha (Bayern de Munique)

Zagueiros:

David Luiz (Chelsea)

Gil (Shandong Luneng)

Jemerson (Monaco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Meias:

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Rodriguinho (Corinthians)

Willian (Chelsea)

Atacantes:

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar Donetsk)