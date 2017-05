Sem maquiagem, Cléo Pires desabafa sobre doença

Cleo Pires surpreendeu os seguidores ao fazer um comovente desabafo no Instagram. Sem maquiagem, a atriz relembrou o dia em que recebeu o diagnóstico de melasma: “Lembro quando descobri que tinha melasma, foi difícil para mim. Uma menina que mal usava maquiagem e que gostava da praticidade em tudo“, revelou.

“Mas aprendi muita coisa bacana e os cuidados que tive de implementar no meu dia a dia tornaram meus hábitos e minha pele muito mais saudáveis. Hoje eu tomo vários cuidados com a pele, que eu já contei para vocês num vídeo lá no canal do meu site“, revelou Cleo na publicação. Nos comentários, fãs elogiaram a atriz: “Tu é linda de qualquer jeito!“, escreveu uma seguidora. Outros aproveitaram para desabafar sobre a doença. “Aí Jesus, então me passa a receita porque já fiz de tudo e não resolveu. Quando me olho no espelho e vejo essas manchas, me bate uma depressão terrível“.

LAIANE DE JESUS CILINDRO