Rodovia AC-40 recebe nova etapa da operação tapa-buracos

Com um cronograma de manutenções permanente para as estradas estaduais, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) segue com mais uma etapa das obras na rodovia AC-40. Os trechos mais críticos recebem os serviços de reestruturação da camada asfáltica, fato que possibilita mais segurança aos condutores dessa estrada, que interliga as cidades de Rio Branco e Senador Guiomard.

Nesta etapa, além da pavimentação, as equipes de manutenção são compostas por mais 20 técnicos, que atuam nos trabalhos de drenagem, recuperação de sinalização e demais necessidades de conservação da via.

“O trabalho segue de forma contínua. No mês passado retomamos com os serviços e agora, com o inicio do período de verão, estamos intensificando a recuperação desta malha viária, que possui um dos maiores fluxo de veículos leves do Estado”, destaca o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

O gestor informa que a autarquia também segue com o monitoramento das condições de trafegabilidade de outras rodovias estaduais e promovendo ações emergenciais.

“Atualmente realizamos manutenções na Via Chico Mendes, na capital, a recuperação do Ramal Xiburema em Sena Madureira, além de diversas ruas de Epitaciolândia e Brasileia, por meio de parcerias com as respectivas prefeituras”, disse Moura.

