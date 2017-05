Quiosque no Parque da Maternidade que estava abandonado é revitalizado e vira espaço cultural

Um quiosque do Parque da Maternidade que estava abandonada a cerca de quatro anos se tornou um espaço renovado e agora tem até novo nome “Casinha Ocupação Cultural”. O objetivo é literalmente ocupar o espaço do povo e dar-lhe uma função.

A ideia foi das produtoras culturais Lídia Sales e Marilua Azevedo que com ajuda de amigos e parceiros revitalizaram o espaço que está localizado na Rua Granada, bairro Mascarenhas de Moraes.

“Nós contamos com a ajuda de amigos e parceiros como a Rede Banzeiro, Grupo Tambor de Fulô, Grupo Aguadeiro e Caravana Mundo Palco. A Casinha foi inaugurada em 28 de dezembro de 2015, de lá para cá já aconteceram diversas atividades artísticas como saraus, oficinas, ensaios da Marujada (folguedo popular) e etc”, explica Lidia Sales.

O espaço atende ainda crianças e moradores da comunidade e redondezas possibilitando vivências culturais. Para tornar o ambiente agradável não faltam idieais. Uma geladeira velha que não funcionava mais foi reciclada e virou a “Geladeiroteca” onde são guardados livros que foram doados para a Casinha e que são disponibilizados para os visitantes.

“Outro viés é a preservação do Meio Ambiente através da reciclagem e conscientização das pessoas para o descarte consciente do lixo e a Mobilidade Urbana, com debates sobre a importância da utilização da bicicleta como meio de transporte e de como podemos tornar isso viável com o poder público, para que tenhamos ciclovias, iluminação, arborização entre outros”, destacou Lidia.

A Casinha funciona de forma independente, os recursos para manutenção do espaço são levantados através de parcerias e na realização do Sarau da Casinha, evento que acontece sempre no último domingo de cada mês com apresentações de artistas locais, declamação de poesias, microfone aberto, venda de alimentos e bebidas, rifas, artesanato e brechó.

“O espaço é aberto ao público e para que gostaria de conhecer ela está localizada na Rua Granada, 50 – Mascarenhas de Moraes, qualquer duvida pode entrar em contato pelo telefone 99944-9593”, finalizou Lidia.

Nany Damasceno