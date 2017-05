Prefeitura programa melhorias para as zonas urbana e rural de Rio Branco

Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio de várias secretarias e órgãos, intensifica ações, projetos e trabalhos na zona urbana e rural de Rio Branco. Nesta quinta-feira, 18, o prefeito Marcus Alexandre, acompanhado de secretários e diretores ligados a infraestrutura, esteve avaliando a necessidade de reparos e melhorias no bairro da Capoeira e na Comunidade Aquiles Peret, área rural da capital.

Na Capoeira, o prefeito atendeu pedido dos residentes do bairro e determinou que a EMURB recupere a Rua Virgílio Lima. O serviço de recapeamento asfáltico da via será realizado em junho.

Na Comunidade Aquiles Peret, reunido com os moradores, o prefeito garantiu melhoria no acesso à Escola Adolfo Barbosa Leite – com a utilização de pedras rachão, além de nova limpeza no açude que abastece as cem famílias da localidade, bem como o plantio de árvores no local para proteger a área do manancial, mecanização com destoca para as propriedades rurais e revitalização na iluminação.

“É importante ouvir as demandas dos moradores. Há um ano nós limpamos e aprofundamos o açude que abastece a comunidade e agora na Semana do Meio Ambiente, em junho, vamos plantar árvores no local numa ação com as crianças e vamos também melhorar o acesso delas a escola local. Aqui já fizemos um trabalho em parceria com o governo do Estado, que asfaltou o acesso da Estrada do Aeroporto até aqui”, destacou o prefeito.

Asscom/PMRB