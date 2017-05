Prefeitura diz que Uber não deve operar em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco informou, nesta sexta-feira (19), que o serviço de transporte alternativo, o Uber, não deve operar na capital acreana. De acordo com o diretor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Forneck, até que haja uma lei do Poder Executivo regulamentando o serviço, as corridas com o aplicativo não vão ser permitidas.