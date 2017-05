Prefeitura de Epitaciolândia lança Programa de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde lançou nesta quinta, 18 o Programa de Atenção Integral á Saúde do Homem, que tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde da População masculina, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e mortalidade dessa população, através do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso ás ações e aos serviços de assistência integral á saúde.

A atividade aconteceu na Unidade de Saúde José Cândido de Mesquita ás 16 horas e contou com a participação do grupo de Taxistas, Policia Militar e Funcionários Municipais, que atentamente receberam informações sobre o funcionamento do programa no município.

A Coordenadora do Programa Enfermeira Raí Meireles, destacou a importância do Homem cuidar da Saúde: “Os homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, cultivando o pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer, além disso, os serviços e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, mais a partir desse primeiro passo do lançamento vamos intensificar o atendimentos aos homens e os mesmos terão um dia na semana para receber orientação médica nas unidades de Saúde”.

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores ressaltou a importância de investir em programas que visam à saúde preventiva, e o Programa de Política Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem é um diferencial, pois os homens são os que menos procuram os serviços de saúde. “Temos que focar na classe masculina, pois são os que menos procuram os serviços de saúde, muitas vezes por uma questão cultural, mais o nosso objetivo é mudar esse pensamento, e a nossa gestão vai a partir de agora ter uma atenção especial para que os homens tenham em cada posto de saúde um dia dedicado a eles, para possam buscar todos os serviços disponíveis para garantir sua saúde”, ressaltou a secretária.

O Prefeito em Exercício Raimundão classificou como uma inovação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, “São iniciativas como essas que queremos e vamos apoiar, sabemos que a prevenção é a melhor saída, e reservar um dia para a saúde do homem serve como incentivo para que todos busquem mais os serviços de saúde evitando doenças que podem ser diagnosticas e tratadas antes que seja tarde”. Conclui o prefeito.