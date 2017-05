Polícia de Sena tenta identificar meliantes que abriram fogo em frente de Boate; Ao menos três pessoas foram baleadas

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Por pouco não acontece uma tragédia. A sorte é que nenhuma das vítimas ficou ferida com gravidade.

A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, 19, em frente a uma Boate localizada no cruzamento da Quintino Bocaiúva com a Rua Santos Dumont. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, dois criminosos em uma motocicleta preta efetuaram alguns disparos contra jovens que estavam em frente a esta boate, deixando pelo menos três pessoas feridas.

Após os disparos uma equipe da Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os atiradores. O caso continua sendo apurado, sendo que até o presente momento a motivação do crime não foi informada.

Sena Online