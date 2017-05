Polícia Civil recaptura foragido da Penal e menor com maconha

Se encontra preso na delegacia de Brasiléia, o foragido do presídio FOC, Devid Nogueira da Silva (23) que a cerca de nove meses, teria se aproveitado do momento em que foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, para uma visita de rotina e fugiu.

Devid foi condenado a pela Justiça a cumprir 15 anos de cadeia e teria fugido para a fronteira, onde buscou refugio nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e no lado boliviano e vinha praticando delitos.

Sua prisão aconteceu quando os investigadores obtiveram informações que os envolvidos no assalto numa fazenda localizada no km 19 da Estrada do Pacífico na última quarta-feira (17), poderiam estar escondidos numa casa no Ramal Fontenelle de Castro, na zona rural de Epitaciolândia.

Foi quando cercaram a casa, e encontraram Devid na companhia de um menor de 17 anos. Este estaria envolvido em crimes e teria conseguido fugir do cerco ocorrido ao bando que foi preso em Epitaciolândia nesta semana.

Com a dupla, foi encontrada uma quantia de maconha que seria comercializada pela fronteira. Os dois após conduzidos à delegacia para os procedimentos de praxe, seriam disponibilizados à Justiça, que deverá encaminhar Devid ao presídio para cumprir sua pena e o menor para a pousada. Com informações O AltoAcre