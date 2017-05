Patrícia Abravanel teria participado de jantar para negociar propina

O escândalo proveniente da delação dos donos e empresários da JBS chegou ao SBT. O diretor da empresa Ricardo Saud contou em seu depoimento que Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, participou de um jantar onde foi negociada propina para a campanha de Robinson Faria (PSD-RN), governador do Rio Grande do Norte. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, ela foi acompanhar o então noivo, Fábio Faria, filho de Robinson – os dois se casaram em abril deste ano. Não fica claro, no entanto, se Fábio estava lá para negociar propina – já que o motivo oficial do jantar era a arrecadação de fundos para a campanha.

“Foi um jantar muito elegante. Foi o Fábio Faria com a noiva dele, Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, o Robinson Faria com a esposa dele, nós todos com as nossas esposas para tratarmos de propina”, disse. “Até bacana, né? Todo mundo com as esposas junto”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do SBT, que informou que não comenta a vida pessoal de funcionários. Procurados, Patrícia Abravanel, Robinson Faria e Fábio Faria não responderam até o momento.