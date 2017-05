Número de desempregados no Acre aumenta quase 80% em um ano, diz IBGE

No primeiro trimestre de 2017, população desempregada no estado chegou a 52 mil. O número representa 23 mil a mais que no mesmo período do ano passado.

O número de pessoas desempregadas no Acre aumentou quase 80% em um ano, fazendo com que a taxa de desocupação no estado batesse recorde histórico. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O primeiro trimestre deste ano terminou com um contingente de 52 mil de desempregados no Acre. Na comparação com o trimestre anterior, houve um crescimento de 15 mil pessoas desempregadas no estado. Em relação ao primeiro trimestre de 2016, o aumento foi de 23 mil pessoas.

Já a população ocupada foi estimada em 273 mil nos três primeiros meses de 2017. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, houve uma redução de 31 mil pessoas ocupadas no estado, o que equivale a uma variação percentual de 10%.

Conforme os dados da população ocupada no primeiro trimestre deste ano, 59 mil são do setor privado com carteira de trabalho assinada e outras 62 mil pessoas são do setor público.

O IBGE destacou que o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em mil. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a queda foi de 1,6%.

O rendimento médio real habitual de todos os trabalhos no Acre ficou estimado em R$ 1.754. Segundo a pesquisa, o valor apresentou variação de 15,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 2,5% em relação ao trimestre anterior.

Taxa recorde

A taxa de desocupação no estado ficou em 15,9% no trimestre terminado em março – um aumento de 4,2 pontos percentuais ante o trimestre anterior e de 7,2 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2016.

Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação no estado da série histórica da PNAD, iniciada em 2012. A segunda maior taxa da série histórica foi a do período de julho, agosto e setembro de 2016, quando chegou a 12,1%. Fonte: G1