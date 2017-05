Muro de escola que participou de projeto de grafite é pintado em Rio Branco

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Os grafites deixados no muro da Escola Glória Perez, em Rio Branco, foram apagados na quinta-feira (18) quando o muro foi pitado de amarelo cobrindo a arte feita durante o Encontro Internacional de Grafites que foi sediado na capital acreana em março deste ano e contou com a presença de artistas do Acre e Bolívia.

A coordenação da Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC) informou que o muro foi pintado por um equívoco da equipe de manutenção. O órgão afirmou ainda que o local será grafitado novamente pelos mesmos artistas. A direção da escola não quis comentar o caso.

O presidente do grupo Etnia Coletivo, o grafiteiro Jessé Luís, disse que alguns artistas ficaram chateados. Segundo ele, mesmo que pintem novamente o local os desenhos não vão ter a mesma temática e significado de quando foram feitos durante o encontro. O grupo deve se reunir neste sábado (20), na Biblioteca Pública, para definir se vai grafitar novamente o muro.

“Como propuseram ninguém vai ter cachê, assim como já não teve na semana do grafite. Então, fica meio chato, muitas pessoas não querem nem pintar mais lá [na escola]. Vamos ouvir todo mundo, saber o que pensam e o que vai ser decidido”, destaca Luís.

A estudante Catarine Soares Silva conta que passava todos os dias no local e contemplava os desenhos, por isso tomou um susto ao perceber que os grafites haviam sido apagados. “Eu passava na frente e gostava, mas ficou horrível desse jeito”, lamentou.

Quem também reclamou foi a dona de casa Lurdes Nascimento que alegou falta de sensibilidade de quem passou a tinta amarela por cima dos desenhos. “Para o público mais jovem era bem interessante, pois abrangia todo tipo de arte e cultura”, destacou.

