Menino de seis anos morre após queda de televisão dentro de casa

Um menino de seis anos morreu após uma televisão cair sobre sua cabeça neste sábado (20). A criança brincava na casa da mãe, no município de Guajará (AM), no momento do acidente doméstico. João Miguel chegou a ser socorrido e transferido ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), mas não resistiu aos ferimentos.

“Meu filho puxou uma televisão que estava em cima de uma mesa e a TV caiu em cima dele. Ele estava na casa da casa mãe dele. Somos separados, a casa é de alvenaria e ele teve a cabeça prensada no chão”, contou o pai da criança, Francisco Jocimar Rosa do Nascimento.

De acordo com o Francisco, o médico responsável pelo atendimento disse que o menino teve traumatismo craniano. “Foi um corte grande e ele perdeu muito sangue”, disse. As informações são do G1.