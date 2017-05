McGregor melhora, mas Mayweather ainda é favorito nas bolsas de apostas

O que antes parecia apenas troca de provocações, agora, a luta de boxe entre Conor McGregor eFloyd Mayweather aparenta estar cada vez mais próxima de ser, finalmente, realizada. Isso porque, recentemente, Dana White anunciou que chegou a um acordo com o campeão peso-leve do UFC, faltando ainda o acerto com o ex-pugilista. Além disso, o lutador irlandês já revelou até suas luvas personalizadas para o esperado confronto na nobre arte.

Com esses fatores convergindo, as bolsas de apostas fervem com a expectativa para que Floyd Mayweather e Conor McGregor se encontrem dentro do ringue. Atualmente, o apostador tem lucro de US$ 100 (R$ 314), em caso de investimento de US$ 750 (R$ 2.354) no ex-pugilista americano. No entanto, se fizer uma aposta de 100 dólares no lutador irlandês, o lucro será de US$ 475 (R$ 1.413). Apesar de ser apontado como “zebra”, o campeão peso-leve vem crescendo no conceito entre os apostadores, já que chegou a ser “+1000”, ou seja, lucro de mil dólares (R$ 3.139) ao casar 100 dólares.

Com um cartel de 21 vitórias e três derrotas, Conor McGregor tornou-se o primeiro lutador da organização do UFC a acumular dois cinturões em categorias diferentes (leve e pena). Sua última luta foi em 12 de novembro de 2016, quando nocauteou o americano Eddie Alvarez, em Nova York, e faturou o título da categoria até 70kg.

Campeão mundial nos pesos pena, leve, superleve, super penas, meio-médio e médio-ligeiro, com um cartel perfeito de 49 vitórias em 49 lutas, Floyd “Money” Mayweather se aposentou do esporte após vencer Andre Berto, em 12 de setembro de 2015.

